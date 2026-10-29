Renuncian 12 funcionarios del INE tras salida de Guadalupe Taddei

Blanca Cruz confirmó que las dimisiones seguirán el proceso administrativo y que el OIC revisará posibles investigaciones contra los servidores públicos

Doce funcionarios adscritos a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron su renuncia tras la salida de Guadalupe Taddei de la consejería presidenta

Entre ellos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de oficina de la exfuncionaria.

La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, informó que todas las dimisiones seguirán el procedimiento administrativo correspondiente y que se dará vista al Órgano Interno de Control (OIC) para verificar si existe alguna investigación o procedimiento abierto contra los servidores públicos que dejan sus cargos.

La consejera explicó que el acuerdo fue respaldado por los 10 integrantes del Consejo General y precisó que se hará una distinción entre el personal de confianza y los trabajadores de carrera con amplia antigüedad dentro de la institución. También confirmó que no se solicitará la renuncia del secretario ejecutivo, Roberto Carlos Félix López.

Además, el Consejo General acordó realizar una evaluación de los integrantes de la Junta General Ejecutiva y de los titulares de unidades técnicas y direcciones del INE, con el propósito de revisar expedientes y desempeño. Las renuncias se suman a otras bajas recientes en áreas estratégicas vinculadas a la anterior administración.