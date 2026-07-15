Renuncia Ulises Lara a la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes

El funcionario dejó la Fiscalía Especial y la vocería de la FGR por motivos personales; la institución aún no informa quién ocupará ambos cargos

Ulises Lara López presentó su renuncia al cargo de Fiscal Especial en Investigaciones de Asuntos Relevantes, así como a la vocería de la Fiscalía General de la República (FGR), por motivos personales.

La dimisión fue confirmada este martes, luego de que el funcionario comunicara su decisión de separarse de ambas responsabilidades, las cuales desempeñó como parte de la estructura de la institución encargada de la procuración de justicia a nivel federal.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer quién asumirá de manera definitiva las funciones que deja vacantes Lara López, ni ha informado si habrá nombramientos provisionales para garantizar la continuidad de las labores.

Ulises Lara estuvo al frente de la Fiscalía Especial en Investigaciones de Asuntos Relevantes y fungió además como vocero de la FGR, participando en la comunicación institucional sobre investigaciones y asuntos de interés público.

La institución no ha proporcionado mayores detalles sobre las razones de la renuncia, limitándose a señalar que la decisión obedece a motivos personales.