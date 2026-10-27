Renuncia funcionaria del INE señalada de cometer irregularidades

Valeria Ramírez dejó su cargo por motivos personales, tras señalamientos sobre presuntas irregularidades en su contratación

Valeria Itzel Ramírez Gallardo renunció a su cargo como subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y de Violencia Política contra las Mujeres, en el Instituto Nacional Electoral (INE). Su salida se hizo efectiva el 25 de octubre y, en su carta de renuncia, argumentó motivos personales.

En el documento dirigido al Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Ramírez Gallardo agradeció la oportunidad de formar parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así como la confianza y las atenciones recibidas durante el tiempo que desempeñó sus funciones. No hizo referencia a los señalamientos sobre su contratación.

La funcionaria fue señalada por una presunta intervención de Carlos Daniel Luna Rosas, jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE y señalado como su pareja sentimental, para favorecer su incorporación al organismo.

También se mencionó una supuesta participación de la consejera presidenta Guadalupe Taddei y de Guillermo Santiago, representante de Morena ante el instituto.

Entre los cuestionamientos sobre su ingreso se encuentra la versión de que Ramírez Gallardo habría reprobado en dos ocasiones el examen de inducción del INE.

Se plantearon dudas sobre sus antecedentes académicos, debido a que una consulta al registro de cédulas profesionales no habría arrojado resultados con su nombre. Sin embargo, la ausencia de resultados no demuestra por sí sola que carezca de estudios profesionales ni acredita que incumpliera los requisitos del puesto.

Hasta ahora, los señalamientos no constituyen una determinación oficial de irregularidades.

De acuerdo con información del directorio institucional citada en los reportes, el puesto tenía una remuneración bruta mensual de $97,466 pesos y un ingreso neto aproximado de $72,506 pesos.

La ficha de Ramírez Gallardo mostraba apartados sin información sobre experiencia profesional, formación académica, cursos, actividades académicas y publicaciones, aunque esto no permite establecer por sí solo la totalidad de su trayectoria.

La renuncia de Ramírez Gallardo coincide con la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Consejo General del INE. El 26 de octubre, Taddei formalizó su renuncia ante la Cámara de Diputados, en un contexto de cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y posibles conflictos de interés.