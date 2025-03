 Renuncia Edwin Téllez al consejo de Puebla tras ataque molotov

El presidente del Consejo Municipal de Chignahuapan del Instituto Electoral del Estado, Edwin Téllez Domínguez, presentó su renuncia el viernes por la noche tras un ataque con bombas Molotov a las oficinas del Consejo.

Téllez argumentó que la falta de garantías de seguridad para su persona lo obligó a tomar esta decisión. El atentado se registró a pocas horas de las elecciones extraordinarias programadas para este domingo 23 de marzo, dejando una sensación de inseguridad y caos en el municipio.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:30 horas, cuando desconocidos lanzaron dos bombas molotov contra el edificio. Aunque la primera no causó incendio, la segunda provocó daños importantes, destruyendo mamparas y urnas almacenadas en el lugar.

El ahora expresidente, llegó al lugar cerca de las 2:00 horas del sábado, destacó la inacción de las fuerzas de seguridad, señalando que tanto la Policía Estatal como la municipal abandonaron sus puestos de vigilancia tras su turno.

A raíz de este incidente, más de 600 funcionarios de casilla han renunciado por miedo a represalias, y un capacitador electoral fue amenazado de muerte en la comunidad de Llano Verde. Los residentes exigen que las autoridades refuercen la seguridad para garantizar que las casillas puedan instalarse y que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad en los comicios de este sábado.

Con voz visiblemente quebrada, Téllez explicó que su decisión de renunciar no solo buscaba presionar por mayor seguridad, sino también proteger a su familia. Criticó duramente la falta de acción de las autoridades y afirmó que no era descabellado considerar la reprogramación de las elecciones si no se garantizan condiciones de seguridad.

A pesar de su renuncia, Téllez cumplió con su deber al entregar los últimos paquetes electorales y levantar una denuncia formal sobre el ataque.

El Instituto Electoral del Estado de Puebla ya trabaja en su reemplazo, aunque los detalles sobre su sucesor aún son inciertos. Mientras tanto, la ciudadanía de Chignahuapan espera que se tomen medidas urgentes para restablecer el orden y asegurar que las elecciones se lleven a cabo en un clima de paz y democracia.

