Renuncia Dámaso Castro a vicefiscalía de Sinaloa por acusaciones

El exfuncionario señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización criminal 'Los Chapitos'

Dámaso Castro Saavedra renunció a la Vicefiscalía del Estado de Sinaloa, luego de ser señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con la fiscal Claudia Zulema Sánchez, la dimisión del exfuncionario se presentó el pasado 5 de noviembre tras concluir su periodo de licencia.

"Él presentó su renuncia a la institución la semana pasada".

La funcionaria señaló que desde el momento en el que se presentó la licencia para separarse temporalmente del cargo, se designó a otra persona para suplir sus funciones, por lo que el cargo hasta el momento se encuentra cubierto.

¿Cuáles son las acusaciones en contra del exvicefiscal Dámaso Castro?

Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el grupo criminal "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa, junto a nueve funcionarios más, incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

Dichas acusaciones estadounidenses apuntan a que presuntamente habría colaborado con esta organización criminal al proporcionar protección e información sobre operativos de seguridad a cambio de sobornos.

Estos delitos que se le atribuyen en la investigación estadounidense son:

Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En mayo de 2026, Castro Zaavedra solicitó licencia sin goce de sueldo como vicefiscal de Sinaloa, luego de que se conocieran los señalamientos.