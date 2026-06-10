Renueva Gobierno Federal Seguro para Catástrofes 2026-2027

Su propósito fundamental es que el Gobierno Federal tenga dinero en efectivo e inmediato para atender los estragos de cualquier desastre natural

Ante la llegada del ahora sistema de baja presión Boris, el Gobierno de México dio a conocer este martes la renovación del "Seguro para Catástrofes 2026-2027".

A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se anunció que el fondo amplió la capacidad al sumar $10,400,000,000 con el que se busca proteger el patrimonio público y salvaguardar a la población afectada por cualquier fenómeno natural.

📢 #Comunicado Hacienda



El Gobierno de México refuerza su compromiso con la protección de la población ante posibles desastres naturales, con la renovación del Seguro para Catástrofes 2026-2027.



Este instrumento duplica su suma asegurada a $10’400,000,000.00 (diez mil… pic.twitter.com/fcOmvrKIzb — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 9, 2026

Según el comunicado, este seguro se integra con dos componentes que son el Fondo de Administración de Pérdidas y un seguro paramétrico para garantizar una respuesta oportuna.

"El Seguro se integra con dos componentes: un Fondo de Administración de Pérdidas por $400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos) y un seguro paramétrico de $10’000,000,000.00 (diez mil millones de pesos), diseñado para garantizar una respuesta financiera oportuna ante catástrofes de alta severidad. La empresa aseguradora es Agroasemex, S.A.".

Este instrumento financiero sirve como una red de seguridad económica para el país. Su propósito fundamental es que el Gobierno Federal tenga dinero en efectivo e inmediato tras un desastre natural, evitando que se tenga que recortar el presupuesto de otros sectores de salud, educación o programas sociales para atender la emergencia.

¿Qué tipo de afectaciones cubre el "Seguro para Catástrofes 2026-2027"?

De acuerdo con el comunicado, este fondo abarca fenómenos naturales como sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta. Antes de reconstruir, el fondo permite financiar las acciones urgentes de las fuerzas federales (como el Plan DN-III-E de la SEDENA, el Plan Marina o la Guardia Nacional):

Esto entrará en vigor a partir del 5 de junio de 2026 hasta el 5 de mayo de 2027.