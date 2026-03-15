Reintroducen lobo mexicano en Durango tras 50 años

La Semarnat informó que esta acción forma parte del programa binacional México-Estados Unidos para la recuperación del lobo mexicano

El Gobierno de México llevó a cabo la reintroducción de cuatro ejemplares de lobo mexicano (Canis lupus baileyi) en el estado de Durango, una acción que marca el regreso de esta especie a la Sierra Madre Occidental luego de casi 50 años de ausencia en libertad, tras haber sido catalogada como en peligro de extinción.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental, el sitio seleccionado para esta reintroducción se encuentra en la comunidad forestal de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, ubicada en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes.

Programa binacional para recuperar la especie

La Semarnat informó que esta acción forma parte del programa binacional México-Estados Unidos para la recuperación del lobo mexicano, así como del proyecto internacional Saving Animals From Extinction (SAFE).

Dentro de este esquema de conservación se planearon diversos traslados de ejemplares hacia territorio mexicano, siendo el primero de ellos el realizado el 13 de marzo, cuando llegaron cuatro lobos mexicanos al nuevo sitio de liberación en Durango.

Proceso de adaptación antes de su liberación

Previo a su traslado, los ejemplares fueron sometidos a inspecciones sanitarias y revisiones por parte de autoridades ambientales. Posteriormente fueron transportados al área seleccionada, donde permanecerán de forma temporal en un recinto de preliberación.

Este espacio permitirá que los animales se adapten gradualmente a las condiciones del entorno natural antes de ser liberados definitivamente en vida silvestre.

Monitoreo para evaluar su adaptación

Como parte del proceso de protección y seguimiento, especialistas realizarán un monitoreo intensivo mediante radiotelemetría y el uso de trampas-cámara. Estas herramientas permitirán analizar aspectos como desplazamientos, adaptación y uso del hábitat por parte de los ejemplares.

Además, las autoridades trabajarán en coordinación con comunidades rurales de la región con el objetivo de fomentar la coexistencia entre las actividades productivas y la conservación de la fauna silvestre.

Esfuerzo conjunto para conservar al lobo mexicano

La Semarnat destacó que la reintroducción del lobo mexicano representa un avance significativo en los esfuerzos de conservación impulsados por México y Estados Unidos para recuperar esta especie considerada en peligro de extinción.

En el programa de recuperación en México participan la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el gobierno de Durango, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).