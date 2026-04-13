Reintroducen familia de lobos mexicanos en Durango

Cuatro ejemplares fueron liberados en la Sierra Madre Occidental como parte de un programa binacional para recuperar la especie tras 50 años de ausencia

Una familia de lobo mexicano fue reintroducida con éxito en un sitio de vida silvestre en Durango, como parte del Programa Binacional de Conservación México–Estados Unidos.

Los ejemplares, Jhon, Miranda y las crías Elías y Chuy, de ocho meses, fueron liberados el pasado 10 de abril en la comunidad forestal El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes, tras la aprobación de la asamblea comunitaria.

Proceso de adaptación

Antes de su liberación, los lobos permanecieron en un recinto de prerreintroducción, donde especialistas monitorearon su comportamiento individual, su dinámica como manada y su capacidad de adaptación al entorno natural.

Este seguimiento permitió garantizar condiciones óptimas para su reintegración a la vida silvestre en la Sierra Madre Occidental.

Durango se convierte así en el segundo estado del país en implementar la reintroducción del lobo mexicano en su hábitat natural, con el objetivo de restablecer sus poblaciones tras más de 50 años de ausencia en la región.

Actualmente, otra manada se encuentra en proceso de reintroducción en la entidad, como parte de una estrategia a largo plazo para la conservación de la especie.

La presencia del lobo mexicano en los bosques templados contribuye a regular las poblaciones de herbívoros, favoreciendo el equilibrio de los ecosistemas. Su papel como depredador tope es clave para la restauración funcional del entorno y el fortalecimiento de procesos ecológicos esenciales.

El proyecto es resultado de la colaboración entre instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.