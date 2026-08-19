Rehabilitan 826 kilómetros de caminos rurales en Morelia

La rehabilitación de estas vías permite que habitantes y productores reduzcan sus tiempos de traslado y transporten cosechas hacia carreteras principales

El municipio de Morelia alcanzó un acumulado de 826 kilómetros de caminos rurales y sacacosechas intervenidos, como parte de una estrategia dirigida a mejorar la conexión de las comunidades y facilitar el traslado de la producción agrícola.

El balance fue presentado por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar durante su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó la atención brindada a las tenencias y localidades ubicadas fuera de la zona urbana.

Las obras adquieren especial relevancia debido a que la zona rural ocupa aproximadamente el 73 por ciento del territorio municipal y concentra una parte importante de las actividades agropecuarias de Morelia.

Caminos fortalecen movilidad y producción agrícola

La rehabilitación de estas vías permite que habitantes y productores reduzcan sus tiempos de traslado, mantengan comunicación con la cabecera municipal y transporten cosechas hacia carreteras principales, mercados y centros de distribución.

Los trabajos se han extendido por las 14 tenencias de Morelia, con intervenciones en comunidades pertenecientes a Atécuaro, Santiago Undameo, Tiripetío y San Miguel del Monte, entre otras zonas rurales y suburbanas.

Entre las localidades atendidas durante diferentes etapas del programa se encuentran Cuanajillo del Toro, Arroyo Colorado, Loma Caliente, El Páramo, El Chilar y Piedras de Lumbre.

Además de favorecer la actividad económica, el mantenimiento de los caminos busca facilitar el acceso de servicios médicos, cuerpos de emergencia y transporte comunitario, especialmente durante la temporada de lluvias.

Municipio utiliza propia maquinaria para su realización

Para ampliar la cobertura de los trabajos, el Ayuntamiento recurrió a maquinaria municipal adquirida durante la administración, integrada por camiones de volteo, motoconformadoras, bulldozers, retroexcavadoras y pipas.

El uso de equipo propio permitió disminuir los costos de operación y atender nuevamente algunos tramos afectados por precipitaciones intensas, sin depender completamente de la contratación de maquinaria externa.

Las labores incluyen el emparejamiento del terreno, colocación de material, compactación de la superficie y construcción de cunetas para facilitar el desalojo del agua. En determinados puntos también se contemplan reparaciones en pasos y puentes vehiculares.

En la zona sur, por ejemplo, fueron atendidos caminos que comunican a El Páramo, El Chilar y Piedras de Lumbre, donde cerca de mil 200 habitantes resultaron beneficiados después de que las lluvias ocasionaran nuevos daños en las vialidades.

Morelia mantiene atención en sus 14 tenencias

La intervención de los 826 kilómetros representa un balance acumulado de las acciones emprendidas por el gobierno municipal en caminos rurales y vías utilizadas para sacar las cosechas de las parcelas.

La administración municipal señaló que continuará trabajando en las zonas sur y norponiente, donde las condiciones del terreno y las lluvias obligan a realizar labores periódicas de conservación.

Con este programa, el Ayuntamiento busca atender una de las principales necesidades de las comunidades rurales: contar con accesos transitables que permitan mantener la movilidad de las familias y sostener las actividades productivas del campo moreliano.