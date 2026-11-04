Regreso a clases saldrá 30 por ciento más caro

Los gastos para este regreso a clases por alumno ascenderán a 7 mil 200 pesos de acuerdo a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

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En vísperas del retorno a las aulas, el gasto escolar también se verá afectado por la inflación, ya que se espera que las familias gasten hasta un 30% más por esta temporada.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), al analizar la variación de precios de los gastos por regreso a clases ciclo escolar 2023-2024 con respecto al 2022, “los gastos por el regreso a clases se encarecen un 30% debido a la inflación que ha provocado aumento en los costos en producción y distribución de los productos

escolares”.

Esto debido a que la lista de útiles escolares costará al menos $1,600, los zapatos y tenis $1,200, los uniformes $1,900 y la mochila $500, dando un gasto total mínimo de $5,200 pesos.

Esto sin contar las cuotas escolares, ahora llamadas aportaciones voluntarias, y los gastos agregados por cada escuela que llegan a implicar mínimamente $2,000 más.

Con ello, los gastos para este regreso a clases por alumno ascenderán a $7,200, un 30% más que el año anterior.