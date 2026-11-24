Los restos de Abraham López Aparicio y Luis Eduardo M. P. llegaron a Veracruz con honores militares tras el enfrentamiento en Guasave, Sinaloa.

Los cuerpos de dos militares originarios de Veracruz que perdieron la vida durante el operativo federal contra Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fueron trasladados este domingo a su estado natal, donde serán despedidos por sus familiares y comunidades de origen.

El avión de las Fuerzas Armadas que transportó los restos aterrizó el 22 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, en el puerto de Veracruz. A su llegada, los féretros fueron recibidos con honores por familiares y mandos militares.

Los soldados identificados son Abraham López Aparicio y Luis Eduardo M. P., quienes fallecieron durante el enfrentamiento registrado el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa. De manera extraoficial, también se mencionó la posible muerte de un tercer elemento originario de Veracruz.

Municipios de Veracruz confirman las identidades

Las autoridades municipales de Jalcomulco y Tlapacoyan expresaron sus condolencias a las familias de los militares fallecidos y confirmaron que ambos eran originarios de esas localidades.

El Ayuntamiento de Jalcomulco lamentó la muerte de Luis Eduardo M. P. mediante un mensaje en el que reconoció que el soldado perdió la vida mientras cumplía con su deber.

“Con profundo pesar expresamos nuestras más sinceras condolencias a nuestro compañero y a su familia por el sensible fallecimiento de su hijo, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber”, expresó la administración municipal.

Por su parte, el gobierno de Tlapacoyan confirmó el fallecimiento de Abraham López Aparicio, quien murió durante los acontecimientos violentos derivados del despliegue federal en territorio sinaloense.

En su comunicado, el ayuntamiento señaló que el militar era originario de ese municipio y que perdió la vida el viernes 20 de noviembre durante el operativo realizado en Guasave.

Enfrentamiento dejó cuatro militares muertos

Los elementos veracruzanos formaron parte de las fuerzas federales que participaron en el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, considerado un objetivo prioritario para las autoridades.

El enfrentamiento ocurrido en Guasave dejó cuatro integrantes del Ejército Mexicano sin vida. La cifra fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Tras la operación, los restos de los militares fueron trasladados a Veracruz para su entrega a los familiares y la realización de los servicios funerarios en sus respectivas comunidades.

Mientras tanto, la posible identidad de un tercer elemento veracruzano entre las víctimas fue mencionada de manera extraoficial, sin que la información estuviera confirmada en el reporte original.