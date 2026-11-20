La mandataria aterrizó en el AICM durante los primeros minutos del viernes y encabezará el desfile por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum regresó a México durante los primeros minutos de este viernes 20 de noviembre, tras concluir su participación en la APEC 2026, celebrada en Shenzhen, China.

La mandataria aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a bordo del vuelo comercial CZ8031, procedente de la ciudad china.

Sheinbaum confirmó su llegada mediante una publicación en redes sociales, donde compartió una fotografía con la tripulación del avión y agradeció el apoyo recibido durante el trayecto.

Este viernes la presidenta encabezará este mismo día el Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, programado para las 10:00 horas en el Zócalo capitalino.