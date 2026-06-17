Regresa la CNTE este martes a las calles en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó para que los ciudadanos puedan prevenir los tiempos de traslados y tomar alternativas viales.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tendrá una nueva jornada de movilizaciones este martes con el objetivo de mantener la presión sobre las autoridades para cumplir sus demandas.

Lo anterior fue informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para que los ciudadanos puedan prevenir los tiempos de traslados y tomar alternativas viales.

Según las actividades, a las 10:00 horas los docentes realizarán una conferencia de prensa en la Torre El Caballito en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, y no se descarta la afectación de la vialidad de Av. Paseo de la Reforma, como medida de protesta.

Durante la noche realizarán su Asamblea Nacional Representativa al interior de su campamento, con el fin de acordar las acciones a seguir para exigir el cumplimiento de las demandas magisteriales.

La CNTE busca mantener la presión sobre las autoridades federales mediante protestas que permitan visibilizar sus exigencias a nivel nacional. Entre ellas destaca la derogación de la reforma al sistema de pensiones de 2007, así como mejoras salariales y cambios en diferentes políticas educativas.

El movimiento magisterial sostiene que la legislación vigente ha afectado las condiciones de retiro de miles de trabajadores de la educación y considera que es necesaria una revisión integral del modelo de seguridad social aplicado al sector.