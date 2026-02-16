Registran tres microsismos en Naucalpan este domingo

En dos días se registraron tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; no se reportaron daños ni personas lesionadas

La mañana de este domingo 15 de febrero se registró un nuevo microsismo en Naucalpan de Juárez, el tercero en un lapso de dos días, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento más reciente fue de magnitud 1.3 y ocurrió a una profundidad de 2 kilómetros. Habitantes señalaron que fue perceptible, aunque de menor intensidad que el registrado el sábado.

Movimientos durante el sábado

El primer sismo ocurrió el sábado 14 de febrero a las 13:54 horas, con magnitud 2.3 y epicentro a un kilómetro de profundidad. Vecinos de la zona centro del municipio señalaron que el movimiento “se sintió feo”.

El temblor también fue perceptible en la zona poniente de la Ciudad de México.

Horas más tarde, a las 23:38 horas, el SSN reportó otro movimiento telúrico de magnitud 1.7, igualmente con epicentro en Naucalpan y a un kilómetro de profundidad.

Sin daños reportados

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas lesionadas tras los microsismos.

En este contexto, autoridades del Estado de México y la Ciudad de México anunciaron la realización del Primer Simulacro por Sismo 2026, programado para el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas.

El ejercicio se basará en la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.