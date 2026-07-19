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Registran dos sismos frente al suroeste de Chiapas

Por: Sergio Rodríguez

18 Julio 2026, 11:54

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Dos movimientos telúricos se registraron durante la mañana frente a las costas de Chiapas, con una diferencia aproximada de 25 minutos

Registran dos sismos frente al suroeste de Chiapas

Dos sismos se registraron durante la mañana de este sábado 18 de julio frente a las costas de Chiapas, con una diferencia aproximada de 25 minutos.

Sismo de magnitud 5.6 frente a Ciudad Hidalgo

El movimiento de mayor intensidad ocurrió a las 11:26 horas y alcanzó una magnitud preliminar de 5.6, con epicentro localizado 105 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

El sismo se originó a una profundidad de 10 kilómetros. Previamente, a las 11:01 horas, se había registrado otro temblor de magnitud 4.5, cuyo epicentro se ubicó 149 kilómetros al suroeste de la misma localidad chiapaneca, también a 10 kilómetros de profundidad.

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