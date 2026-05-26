Refuerzan seguridad en Teotihuacán rumbo al Mundial 2026

Autoridades aumentan vigilancia y colocan arcos de seguridad en Teotihuacán ante el alza de visitantes por el Mundial 2026

La Secretaría de Cultura anunció el reforzamiento de las medidas de seguridad en la zona arqueológica de Teotihuacán de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante el incremento esperado de visitantes nacionales y extranjeros.

Entre las principales acciones destaca la instalación de siete arcos de seguridad distribuidos en las cinco puertas del sitio, así como el despliegue de un mayor número de elementos de la Guardia Nacional.

Estas medidas se implementan tras un incidente ocurrido hace un mes en el que se registró un tiroteo que dejó una turista fallecida.

Aumento de visitantes por el Mundial

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estima un incremento de hasta 35 % en la afluencia durante el evento futbolístico, lo que convertiría a Teotihuacán en uno de los puntos turísticos más concurridos del país.

No obstante, el personal de custodia del INAH se mantiene en 49 elementos, por lo que el refuerzo principal recae en la presencia de la Guardia Nacional.

Inversión en infraestructura cultural

Autoridades informaron que se han destinado más de 37 millones de pesos en la rehabilitación de accesos, museos y señalética dentro del complejo arqueológico.

Además, próximamente se inaugurará el museo de Grandeza Teotihuacana, que se sumará a los espacios ya existentes, fortaleciendo la oferta cultural del sitio.

La Secretaría de Cultura detalló que el programa del llamado Mundial Social contará con una inversión superior a los 398 millones de pesos, contemplando 281 actividades culturales en 11 entidades del país.

Entre estas destacan exposiciones, presentaciones artísticas, noches de museos y rutas dedicadas al muralismo mexicano, con obras de figuras como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo.

De cara al Mundial 2026, México será sede de 13 partidos y se prevé la llegada de más de 5.5 millones de visitantes, lo que posiciona al país como un punto clave en la justa internacional.

El programa busca no solo impulsar el turismo, sino también proyectar la riqueza cultural de México a nivel global y dejar un legado duradero.