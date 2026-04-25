Refuerzan seguridad en Monte Albán tras ataque en Teotihuacán

Como parte de estas medidas, se desplegó a una decena de elementos femeninos de la Guardia Nacional en accesos y áreas principales del complejo

La zona arqueológica de Monte Albán, ubicada en Oaxaca, reforzó sus protocolos de seguridad luego del tiroteo ocurrido recientemente en Teotihuacán, donde una turista canadiense perdió la vida dentro del sitio.

Como parte de estas medidas, se desplegó a una decena de elementos femeninos de la Guardia Nacional en accesos y áreas principales del complejo, uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Mayor vigilancia y revisiones a visitantes

En los puntos de entrada, las inspecciones a mochilas y bolsos se intensificaron para todos los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, informó Raúl Zárate, encargado de seguridad del sitio.

Además, las áreas de estacionamiento cuentan ahora con presencia permanente de personal armado para reforzar la vigilancia.

Guías y autoridades elevan alertas

Guías turísticos también han ajustado sus protocolos durante los recorridos. Petrus Henricus Wincker, guía certificado, señaló que se mantendrá más atento a comportamientos inusuales entre los visitantes.

"Habrá que revisar un poco más, siempre lo hago obviamente, pero a partir de ahora hay que ver si hay personas con comportamientos distintos, yo sí estoy un poco más alerta de lo normal", expresó.

Dentro del sitio, elementos de la Guardia Nacional realizan patrullajes constantes en la plaza principal, generalmente en grupos de dos. Las autoridades indicaron que la presencia de agentes femeninos busca generar mayor confianza entre los turistas.

Puntos vulnerables y alta afluencia

Aunque el acceso principal cuenta con filtros de revisión, Monte Albán presenta zonas de difícil control debido a su ubicación en una elevación montañosa, lo que permite el ingreso por veredas provenientes de municipios cercanos.

Este sitio arqueológico se encuentra entre los cinco más visitados de México, con una afluencia que puede alcanzar hasta 8 mil personas diarias en temporadas altas, atraídas por el legado de la civilización zapoteca.

Antecedente en Teotihuacán

El refuerzo de seguridad se da tras el ataque armado registrado el pasado lunes en Teotihuacán, considerado el primero de este tipo en ese sitio turístico. El hecho dejó una persona fallecida y al menos 13 lesionadas.

De acuerdo con las autoridades, el agresor actuó en solitario y posteriormente se quitó la vida. Tras el incidente, el lugar reabrió sus puertas el 22 de abril bajo nuevas medidas de seguridad.