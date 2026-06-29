Refuerzan operativo para capturar felino escapado en Edomex

El animal que se escapó es un tigre que se encontraba bajo resguardo en un predio de la comunidad de San Bernardo Tlamimilolpan.

Autoridades municipales, estatales y federales mantienen un operativo permanente para localizar y capturar a un felino que escapó de un predio en la comunidad de San Bernardo Tlamimilolpan, en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

El Gobierno Municipal informó que el ejemplar ya fue ubicado en una zona alta y de difícil acceso; sin embargo, hasta el momento no ha sido asegurado, por lo que continúan las labores de búsqueda y contención para evitar riesgos tanto para la población como para el propio animal.

Autoridades intensifican la búsqueda

En el operativo participan de manera coordinada elementos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Protección Civil del Estado de México, Protección Civil y Bomberos Municipal, Seguridad Pública Municipal y otras dependencias competentes.

Las autoridades señalaron que el objetivo es capturar al felino de forma segura, priorizando el bienestar del ejemplar y la seguridad de los habitantes de la zona.

Alcaldesa alertó sobre la fuga de un tigre

La tarde del día anterior, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc informó a la población que el animal escapado es un tigre que se encontraba bajo resguardo en un predio de la comunidad de San Bernardo Tlamimilolpan.

En un mensaje dirigido a los habitantes, explicó que desde que se tuvo conocimiento de la fuga se notificó a diversas autoridades, entre ellas Semarnat, Profepa, Protección Civil estatal y organismos especializados en fauna silvestre para apoyar en las labores de captura.

Piden mantener precauciones

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al animal, no intentar capturarlo ni seguirlo en caso de observarlo.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a conservar la calma, mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores mientras continúan las labores para asegurar al felino.