Refuerzan medidas en Baja California Sur ante huracán Polo

El reporte presentado ante el Consejo Estatal de Protección Civil ubicó a Polo a aproximadamente 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas

El huracán Polo comenzará a generar lluvias fuertes en Baja California Sur durante este domingo, mientras avanza hacia la península y mantiene bajo vigilancia a los cinco municipios de la entidad.

Aunque el sistema presenta una tendencia gradual de debilitamiento, sus desprendimientos nubosos incrementarán las precipitaciones, el viento y el oleaje. Las condiciones de mayor riesgo se esperan entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre.

El reporte presentado ante el Consejo Estatal de Protección Civil ubicó a Polo a aproximadamente 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, como huracán categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de hasta 305 kilómetros por hora.

Prevén lluvias de hasta 150 milímetros

El pronóstico indica que Polo podría debilitarse a categoría 3 durante este domingo y aproximarse posteriormente a Baja California Sur como categoría 2.

Las lluvias más intensas se esperan entre lunes y martes, con acumulados de hasta 150 milímetros en la zona de mayor impacto. Estas precipitaciones podrían provocar el crecimiento de arroyos, inundaciones en sectores bajos, deslaves y afectaciones en caminos.

Comondú, Loreto y Mulegé se encuentran entre los municipios con mayor vigilancia debido a que podrían registrar inicialmente vientos de entre 60 y 118 kilómetros por hora. Las autoridades mantienen el seguimiento del sistema ante posibles cambios en su trayectoria e intensidad.

Posible impacto durante la tarde del lunes

El escenario preventivo contempla que Polo podría ingresar a Baja California Sur el lunes 28 de septiembre alrededor de las 18:00 horas. Sin embargo, todavía no es posible establecer con precisión el punto de entrada ni confirmar el horario, debido a que el ciclón puede modificar su desplazamiento.

El oleaje, estimado inicialmente entre dos y tres metros, podría alcanzar alturas de tres a cinco metros conforme el huracán avance hacia el norte de la península.

Como medida preventiva, desde este sábado quedaron suspendidas todas las actividades marítimas. Los aeropuertos de la entidad continuaban operando con normalidad, aunque se recomendó a los pasajeros verificar directamente con las aerolíneas cualquier posible modificación.

Amplían suspensión de clases y labores gubernamentales

El Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender las clases el lunes 28 y martes 29 de septiembre en todos los niveles educativos y turnos de los cinco municipios de Baja California Sur.

Durante esos mismos días también permanecerán suspendidas las labores del Gobierno estatal, los ayuntamientos y las dependencias federales. Las empresas y establecimientos privados podrán determinar si mantienen o interrumpen sus actividades.

Baja California Sur cuenta con 169 refugios temporales con capacidad para 33 mil 192 personas. Un total de 111 espacios corresponde al Plan A y otros 58 al Plan B, cuya apertura dependerá de las condiciones registradas en cada municipio.

El puesto de mando para coordinar la respuesta será instalado en Comondú. Además, personal del Ejército, maquinaria pesada, tractocamiones y equipo especializado fueron enviados hacia Los Cabos y Comondú para atender posibles afectaciones.

Las instituciones de salud también asignaron médicos y personal de enfermería a los refugios. La estrategia contempla atención básica, vigilancia epidemiológica y suministro de medicamentos y material de curación, además de acciones para preservar vacunas y otros insumos que requieren refrigeración.

Las autoridades pidieron evitar cauces de arroyos, zonas inundables y caminos anegados, así como asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También recomendaron a las comunidades pesqueras resguardar sus embarcaciones y atender las indicaciones sobre posibles evacuaciones.