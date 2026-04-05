Refuerzan limpieza por hidrocarburo en Golfo de México

Asimismo, se mantiene vigilancia en nueve Áreas Naturales Protegidas, de las cuales seis ya no presentan recales; también se monitorean hectáreas de manglar.

Autoridades federales y estatales mantienen un operativo coordinado para atender la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México, con acciones desplegadas en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Como resultado de las labores de limpieza, contención y monitoreo, 32 playas ya se encuentran sin arribazón, de las cuales 7 corresponden a Tabasco y 25 a Veracruz.

El Grupo Interinstitucional (GI), integrado por dependencias como Semar, Semarnat, Sener, Pemex, Profepa y Conapesca, informó que se han intensificado los trabajos mediante recorridos terrestres, marítimos y aéreos, así como la instalación de barreras de contención para evitar la propagación del hidrocarburo.

¿Qué acciones se han implementado en el litoral?

Para atender la contingencia, 3,145 elementos han sido desplegados en más de 630 kilómetros de costa, donde se han realizado 475 recorridos y operaciones de monitoreo constante.

Entre los principales resultados, destaca la recolección de 889.4 toneladas de hidrocarburo, las cuales han sido manejadas bajo protocolos ambientales para su disposición final. Además, se han instalado 2,000 metros de barreras de contención y se han ejecutado sobrevuelos en zonas como Cantarell para evaluar la situación.

Para estas tareas se han utilizado 25 embarcaciones, 48 vehículos, 9 aeronaves, así como drones aéreos y submarinos que permiten ampliar la vigilancia en mar abierto.

Refuerzan vigilancia en Semana Santa

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, se mantiene un monitoreo permanente en las 48 playas afectadas. Pemex desplegó 780 trabajadores en labores de limpieza, aunque el total de contrataciones temporales ha alcanzado 958 personas debido a la rotación de personal.

En total, se han atendido 112 kilómetros de litoral, donde los residuos son recolectados, trasladados y manejados conforme a la normatividad ambiental vigente.

Contención en mar y protección ambiental

En zonas prioritarias, se han instalado barreras y cordones oleofílicos, además de sistemas de dispersión mecánica en mar abierto para evitar que el hidrocarburo llegue a la costa.

La Semarnat ha realizado 93 recorridos en 38 sitios desde el 3 de marzo, mientras que Profepa suma 128 recorridos en 58 puntos de la costa.

Asimismo, se mantiene vigilancia en nueve Áreas Naturales Protegidas, de las cuales seis ya no presentan recales. También se monitorean 300 mil hectáreas de manglar y zonas de anidación de tortugas, sin presencia de hidrocarburo en los sitios inspeccionados más recientes.

Apoyo a comunidades pesqueras afectadas

Como parte de la respuesta, Pemex implementó acciones sociales en municipios del sur de Veracruz y Tabasco, incluyendo la contratación de pescadores para labores de limpieza en playas.

A través del programa PACMA, se destinaron 30 millones de pesos para la entrega de equipos de pesca, además de apoyo logístico con camiones de volteo y combustible para cooperativas.

En Tabasco, también se impulsa la creación de un laboratorio para producción de semilla de ostión y se entregará equipamiento productivo al sector.

Apoyos económicos y monitoreo científico

La Conapesca, mediante el programa Bienpesca, otorgará un apoyo de 15 mil pesos a 3,379 pescadores de Veracruz y Tabasco, lo que representa una inversión de más de 50 millones de pesos.

En paralelo, un grupo de 50 científicos de instituciones como la UNAM, TecNM y Cinvestav realiza monitoreo con sensores remotos, imágenes satelitales y sobrevuelos para evaluar el impacto en la fauna marina.

Las autoridades indicaron que se mantiene un seguimiento permanente de corrientes y condiciones meteorológicas, así como análisis de productos pesqueros, con el objetivo de definir estrategias de remediación y proteger el ecosistema del Golfo de México.