Refuerzan estrategia nacional ante incendios forestales en 2026

Autoridades alertan sobre riesgos crecientes y llaman a la participación social para evitar daños ambientales. Conoce las medidas previstas para esta temporada

El Programa de Manejo del Fuego 2026 contempla una estrategia nacional basada en la coordinación entre autoridades, sociedad civil, academia y sector forestal para enfrentar las condiciones climáticas adversas previstas este año en México. El objetivo principal es fortalecer la prevención, el combate y el control de incendios forestales ante un escenario que podría incrementar el riesgo en diversas regiones del país.

El Gobierno de México impulsa este plan a través de diversas instituciones que buscan mejorar la preparación operativa y reforzar la cultura de prevención, considerando el aumento en la intensidad y frecuencia de los siniestros forestales registrados en los últimos años.

Incendios forestales aumentaron durante 2025

Durante 2025 se registraron en México 7,016 incendios forestales, los cuales afectaron una superficie de 1,230,212 hectáreas, de acuerdo con datos presentados por la Comisión Nacional Forestal. Estas cifras reflejan la magnitud del reto que enfrentan las autoridades para reducir daños ambientales y proteger los recursos naturales.

Ante este panorama, especialistas han señalado la necesidad de definir estrategias más sólidas de prevención, así como programas eficaces de combate y atención prioritaria en Áreas Naturales Protegidas, donde el impacto ecológico puede ser mayor.

Las acciones contemplan la planeación anticipada de recursos humanos y materiales, con el fin de garantizar respuestas oportunas en caso de emergencias forestales.

Autoridades fortalecen coordinación nacional

Durante la Reunión Nacional de Protección Civil para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2026, autoridades federales y estatales presentaron el estado de fuerza disponible, además de las medidas preventivas que se aplicarán en las 32 entidades del país.

El encuentro permitió establecer acuerdos de preparación entre distintos niveles de gobierno para optimizar la capacidad de reacción ante posibles siniestros, considerando que los incendios forestales han mostrado un comportamiento cada vez más agresivo en el ámbito internacional.

Especialistas destacaron que la coordinación interinstitucional es fundamental para reducir riesgos, así como para fortalecer acciones preventivas físicas, culturales y legales.

Prevención social, clave para reducir siniestros

Autoridades de Protección Civil señalaron que más del 95% de los incendios forestales se originan por causas humanas, lo que coloca la prevención social como uno de los pilares principales dentro de la estrategia nacional.

Entre las medidas impulsadas se encuentran campañas de concientización, capacitación comunitaria y promoción del manejo responsable de los ecosistemas forestales. Estas acciones buscan reducir prácticas que puedan provocar incendios, como quemas agrícolas sin control o fogatas en zonas naturales.

También se destacó que el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil ha permitido evolucionar de un modelo reactivo hacia una política pública centrada en la gestión de riesgos y prevención de desastres.