Refuerzan atención médica a atletas con acuerdo INR-CONADE

Esta alianza representa la suma de capacidades entre instituciones con objetivos comunes, centrados en mejorar el bienestar de los atletas.

El fortalecimiento del deporte de alto rendimiento en México avanza con la firma de un convenio de coordinación entre el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), enfocado en mejorar la atención integral de las y los atletas. Este acuerdo busca integrar la ciencia, la medicina y la preparación deportiva en un mismo modelo de trabajo.

¿Qué busca el convenio entre el Instituto y CONADE?

El acuerdo establece una estrategia conjunta basada en tres ejes principales: investigación, educación y atención asistencial. Estas áreas permitirán fortalecer el desempeño de los deportistas mexicanos mediante un enfoque integral que prioriza tanto el rendimiento como la salud.

Durante la firma, el director general del Instituto, Carlos Javier Pineda Villaseñor, destacó que esta alianza representa la suma de capacidades entre instituciones con objetivos comunes, centrados en mejorar el bienestar de los atletas.

Formación de especialistas en medicina del deporte

En el ámbito educativo, el acuerdo contempla la formación de especialistas en medicina del deporte, así como el intercambio de conocimientos entre profesionales de la salud y atletas. Este componente busca elevar la calidad de la atención médica y garantizar que el personal esté actualizado en técnicas y tratamientos.

Además, se fortalecerán las capacidades del equipo médico encargado de atender a deportistas, lo que permitirá ofrecer una atención más especializada y acorde a las exigencias del alto rendimiento.

Atención médica preventiva y de alta especialidad

En el eje asistencial, el Instituto implementará estrategias de prevención mediante el análisis del gesto deportivo, con el objetivo de identificar posibles riesgos antes de que se conviertan en lesiones.

Asimismo, se brindará atención terapéutica de alta especialidad para aquellos atletas que requieran tratamiento, aprovechando la infraestructura y el personal especializado del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Convenio permitirá elevar el nivel competitivo nacional

Por su parte, el titular de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, señaló que esta colaboración permitirá elevar el nivel competitivo del deporte mexicano al integrar ciencia, medicina y entrenamiento.

Destacó que la prevención es clave para el desempeño deportivo, ya que llegar en condiciones óptimas a una competencia puede marcar la diferencia en los resultados. También subrayó la importancia del acompañamiento médico especializado para lograr diagnósticos precisos y tratamientos oportunos.

Con este convenio, ambas instituciones consolidan un modelo integral de atención al deporte, basado en evidencia científica, formación especializada y atención médica avanzada, con el objetivo de potenciar el rendimiento y proteger la salud de los atletas mexicanos en competencias nacionales e internacionales.