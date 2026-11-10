Refuerza Harfuch cooperación con DEA contra el crimen

Ambos funcionarios revisaron investigaciones financieras, extradiciones y acciones para frenar el tráfico de armas y drogas entre México y EUA

El titular de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, para revisar los mecanismos de cooperación bilateral y las prioridades en materia de seguridad.

El encuentro, el cual se programó desde finales de octubre, tuvo como eje el intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y el seguimiento de asuntos relacionados con extradiciones, siempre por medio de las autoridades competentes.

A través de una publicación en redes sociales, el titular de la SSPC informó que ambos funcionarios coincidieron en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales generadoras de violencia y avanzar en la detención de objetivos prioritarios para México y Estados Unidos.

Entre los temas abordados en la reunión también estuvieron las acciones para frenar el tráfico ilícito de armas hacia México, impedir el ingreso de recursos provenientes de la venta de drogas destinados a organizaciones criminales y combatir el trasiego de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Como parte de la colaboración y coordinación con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, y con base en los cuatro principios de respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación, sostuve una reunión de trabajo con el Director Terrance Cole, @DEATerryCole, titular de @DEAHQ. En este encuentro, programado desde finales de octubre, revisamos las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento de asuntos de extradición por conducto de las autoridades competentes. Coincidimos en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia, avanzar en la detención de objetivos prioritarios para ambas naciones, frenar el tráfico ilícito de armas hacia México e impedir el flujo hacia nuestro país de recursos provenientes de la venta de drogas destinados a las organizaciones criminales, así como combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Estos trabajos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad y se desarrollan con apego a la legislación de ambos países. Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Cómo parte del Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , continuaremos fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional para reducir la violencia, combatir la impunidad, debilitar las estructuras criminales y proteger a la población. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 9, 2026 'Cooperación sin subordinación', señala García Harfuch Asimismo, el funcionario precisó que la coordinación con el Gobierno de Estados Unidos se desarrolla bajo cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación. También señaló que estos trabajos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y se llevan a cabo conforme a las legislaciones de ambos países. García Harfuch subrayó que las acciones que se realizan dentro del territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Mantendrán coordinación entre autoridades de ambos países El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que, como parte del Gabinete de Seguridad, continuará el fortalecimiento de la colaboración entre instituciones mexicanas y organismos internacionales. Según Harfuch, el objetivo de estos trabajos es reducir la violencia, combatir la impunidad, debilitar las estructuras de las organizaciones criminales y proteger a la población. Esta reunión con Terrance Cole se suma a los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, con énfasis en el intercambio de información y las investigaciones contra actividades delictivas que afectan a ambos países.