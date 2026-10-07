Refuerza Hacienda las medidas contra huachicol fiscal

Edgar Amador informó que reforzarán la trazabilidad de combustibles y controles fiscales tras detectar 109 millones de litros no declarados

La Secretaría de Hacienda reforzará los controles para combatir el huachicol fiscal y rastrear los combustibles desde su ingreso o producción hasta su venta y consumo, informó su titular, Edgar Amador Zamora, ante el Senado.

El funcionario señaló que entre septiembre de 2025 y junio de 2026 fueron detectados 109 millones de litros de hidrocarburos no declarados, equivalentes a $4,600 millones de pesos en IVA e IEPS.

Añadió que se impulsan cambios a la ley para ampliar la trazabilidad mediante controles volumétricos y herramientas tecnológicas.

Como parte de la estrategia, el SAT canceló 2,205 sellos de facturación a comercializadoras ilegales y estableció controles automáticos en los CFDI.

Además, Hacienda y Energía determinaron que solo quienes tengan permisos vigentes podrán emitir facturas por ventas de hidrocarburos.

Ante cuestionamientos de legisladores de oposición sobre Amílcar Olán, Amador afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera no mantiene una investigación contra la persona mencionada.

Durante su comparecencia, el secretario también destacó que la recaudación aumentó en $776,000 millones de pesos nominales durante los últimos dos años sin una reforma fiscal.

Señaló que el apoyo presupuestal a Pemex disminuirá de 263,000 millones de pesos en 2026 a $81,000 millones para 2027.