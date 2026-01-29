Refinería Dos Bocas detuvo operación por falla eléctrica: reporte

Según reportes, la refinería Olmeca paró sus operaciones el pasado lunes 26 de enero al presentar una falla eléctrica en su sistema

Según reportes internos consultados por la agencia Reuters, la refinería Olmeca de Pemex, conocida como Dos Bocas, suspendió sus operaciones desde el lunes 26 de enero al presentarse una falla eléctrica.

Ante este hecho se detuvo el proceso en la planta coquizadora, la catalítica y otras plantas hidrodesulfuradoras de los dos trenes de la instalación.

Lo cual habría diferido el proceso de 150 mil barriles de crudo. Cabe destacar que la refinería, que inició operaciones en junio de 2024, aún no alcanza su capacidad total de proceso que es de 340 mil barriles por día.

Se reveló que Pemex sólo reportó que se había atendido una "variación de presión" en la planta catalítica, lo que generó humo en el quemador, llevado la planta a un "paro seguro" pero que las condiciones del proceso de crudo se mantenían "bajo control".

Reportan conato de incendio el pasado viernes

Pemex informó que el 22 de enero se presentó un conato incendio por lo cual personal especializado intervino para su control.

"Es importante destacar que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la refinería Olmeca opera con normalidad, de manera estable y segura”, indicó la empresa.

Detallaron que este conato de incendio se debió a una pérdida de contención en una línea de descarga, por lo cual se activó el Plan de Respuesta a Emergencia, para eliminar riesgos y mantener la planta segura.

Datos sobre la refinería Olmeca

La construcción de la séptima refinería de Pemex tiene como objetivo el procesamiento de crudo para la producción de combustibles.

La refinería se ubica en el Puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, ubicado en el Golfo de México.