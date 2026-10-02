Reestructura Sinaloa áreas clave de la administración estatal

La gobernadora Graciela Domínguez realiza primeros cambios en su gabinete estatal en Sinaloa con el nombramiento de seis nuevos funcionarios

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, anunció una reestructuración en su gabinete con el nombramiento de seis nuevos funcionarios en áreas estratégicas de la administración estatal, como parte de los ajustes emprendidos a poco más de un mes de haber asumido el cargo.

Los cambios incluyen relevos en las secretarías de Administración y Finanzas, así como de Obras Públicas, además de movimientos en áreas vinculadas a la administración gubernamental, normatividad registral, infraestructura educativa y trabajo.

Entre los nombramientos destaca la llegada de Wilfredo Véliz Figueroa como secretario de Administración y Finanzas, en sustitución de Joaquín Alberto Landeros Güicho, así como la designación de José Manuel Acosta Bernal al frente de la Secretaría de Obras Públicas, cargo que ocupaba Raúl Francisco Montero Zamudio.

Asimismo, la mandataria estatal nombró a Refugio Álvarez Montaño como subsecretario de Administración; a Marco Antonio Zazueta Zazueta como subsecretario de Normatividad e Información Registral; a José Cipriano Serrano como titular del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE); y a Aline Krystabel Guerra García como directora del Trabajo y Previsión Social.

Durante la toma de protesta, Domínguez Nava exhortó a los nuevos integrantes de su equipo a conducirse bajo los principios de austeridad, honestidad y transparencia, además de mantener una gestión cercana a la ciudadanía y atenta a las necesidades de los distintos sectores sociales.

La gobernadora señaló que los funcionarios que se incorporan a la administración estatal comparten los compromisos establecidos desde el inicio de su gestión, entre ellos el diálogo permanente con la población y la construcción de confianza entre sociedad y gobierno.

Estos movimientos representan los primeros ajustes de alto nivel realizados por Graciela Domínguez Nava desde que asumió la gubernatura interina el pasado 25 de agosto.

Funcionarios que se integran al gabinete