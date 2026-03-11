Recuperan tercer cuerpo tras el colapso de edificio en CDMX

Autoridades indicaron que al momento del derrumbe había decenas de trabajadores de una empresa privada dentro del edificio y en sus alrededores

Autoridades confirmaron este martes el hallazgo del tercer cuerpo de los trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso de un edificio que estaba en proceso de demolición en el centro de la Ciudad de México. La información fue dada a conocer por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, que señaló que continúan las maniobras para recuperar el cuerpo entre los escombros.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la dependencia indicó que los equipos de rescate mantienen las labores en la zona del accidente.

“Derivado de los trabajos que se realizan para encontrar al último trabajador afectado por el colapso parcial del edificio ubicado en Av. San Antonio Abad, lamentablemente, se confirma su fallecimiento. Continuamos realizando labores para la recuperación del cuerpo”.

Equipos de rescate localizaron a las víctimas tras varias horas

Horas antes del anuncio oficial, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, había informado que durante la madrugada de este martes se logró ubicar el segundo cuerpo de las tres personas que permanecían atrapadas tras el derrumbe.

“En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

El accidente se registró la tarde del lunes en un inmueble localizado en el cruce de la Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, en pleno centro de la capital del país.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el edificio se encontraba en proceso de demolición debido a daños estructurales que había sufrido a raíz de los sismos de 1985 y 2017.

Un trabajador sobrevivió y fue trasladado al hospital

Previamente, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, había informado que una persona falleció tras permanecer atrapada bajo los escombros durante cerca de cuatro horas de labores de rescate, mientras que otros dos trabajadores seguían sin ser localizados.

Otro empleado logró ser rescatado poco después del derrumbe y fue trasladado a un hospital con politraumatismos, según detalló la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que el accidente ocurrió debido a un “colapso no controlado” mientras trabajadores realizaban tareas de demolición en el tercer nivel del inmueble.

Asimismo, se informó que decenas de empleados de una empresa privada se encontraban dentro del edificio o en sus alrededores al momento del incidente, por lo que se llevó a cabo la evacuación de 57 personas en la zona.