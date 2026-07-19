Recuperan mercancía robada y detienen a cuatro en Edomex

Autoridades recuperaron mercancía valuada en 150 mil pesos tras el robo de una camioneta de paquetería y detuvieron a cuatro personas

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, recuperaron mercancía con un valor aproximado de 150 mil pesos tras el robo de una camioneta de paquetería y detuvieron a cuatro personas presuntamente involucradas en el hecho.

La movilización se originó tras una denuncia presentada en la alcaldía Azcapotzalco, lo que permitió activar el Operativo Metropolitano para localizar la unidad robada, cuya última ubicación conocida era la Unidad Habitacional Rosario II, Sector I, en Tlalnepantla.

Al llegar al sitio, los agentes observaron a cuatro personas que presuntamente trasladaban mercancía de la camioneta robada a un vehículo particular. Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, pero fueron alcanzados y detenidos.

Durante la inspección, los oficiales aseguraron la mercancía, valuada en aproximadamente 150 mil pesos, además de resguardar los dos vehículos relacionados con la investigación.

Cuatro personas quedaron a disposición del MP

Los detenidos fueron identificados como Eduardo “N”, de 23 años; José “N”, de 25 años, y dos menores de edad.

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los indicios asegurados, mientras se determina su situación jurídica.

En un hecho distinto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que un juez condenó a 22 años de prisión a Alejandro Salvador Verona Gama y Víctor Flores Manzo por el delito de robo con violencia en transporte público.

De acuerdo con la investigación, el 18 de febrero de 2021 ambos abordaron un autobús que circulaba sobre la autopista Lechería-Chamapa, a la altura de la colonia Los Olivos, en Atizapán de Zaragoza, donde amagaron a pasajeros y al operador con un cuchillo y un revólver para despojarlos de dinero y teléfonos celulares.

Tras el asalto, el conductor solicitó apoyo a la Policía Municipal, cuyos elementos lograron detener a los responsables y recuperar las armas y los objetos robados. Después del proceso judicial, ambos recibieron una sentencia de 22 años de prisión.