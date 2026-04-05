Recuperan más de 1700 inmuebles con Operación Restitución

Esta estrategia está enfocada en combatir el delito de despojo de viviendas y terrenos, una problemática que ha generado afectaciones patrimoniales en Edomex.

La estrategia de seguridad Operación Restitución, implementada en el Estado de México, ha permitido el aseguramiento de mil 783 inmuebles, de los cuales el 57 por ciento ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El avance fue dado a conocer durante la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien destacó que mil 18 propiedades han sido restituidas tras comprobar la legal posesión de los bienes.

¿Qué es la Operación Restitución y qué resultados ha dado?

Esta estrategia está enfocada en combatir el delito de despojo de viviendas y terrenos, una problemática que ha generado afectaciones patrimoniales y conflictos sociales en diversas regiones del Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, la coordinación entre instituciones ha sido clave para agilizar los procesos legales y garantizar que los inmuebles regresen a quienes acrediten su propiedad.

Coordinación entre autoridades de los tres niveles

En estas acciones participan distintas dependencias, entre ellas la FGJEM y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), así como fuerzas federales como la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Además, durante la sesión número 61 de la Mesa de Paz, realizada en el C5 de Toluca, se destacó la importancia de mantener reuniones diarias para evaluar resultados, ajustar operativos y reforzar la coordinación interinstitucional.

Apoyo de inteligencia y seguimiento estratégico

En estas sesiones también participan representantes del Centro Nacional de Inteligencia, quienes aportan análisis y seguimiento para fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad.

Las autoridades señalaron que este trabajo conjunto permite mejorar la eficacia en la recuperación de inmuebles y atender de manera más rápida las denuncias relacionadas con el despojo.

Estrategias complementarias contra el crimen

La Operación Restitución se implementa de manera paralela a otros operativos como Liberación y Enjambre, enfocados en combatir al crimen organizado y reducir los índices delictivos en el Estado de México.

El gobierno estatal indicó que estas acciones buscan proteger el patrimonio de las familias y fortalecer el estado de derecho, con el objetivo de generar condiciones de mayor seguridad en la entidad.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con estas estrategias para garantizar la tranquilidad de la población y mejorar la calidad de vida en el Estado de México.