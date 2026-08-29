Recupera Gobierno 5.8 millones de dólares ligados a García Luna

La Presidencia indicó que parte de ese dinero se utilizará para ampliar la educación media superior y superior en la región de la Montaña de Guerrero

El Gobierno de México ha recuperado 5.8 millones de dólares de activos vinculados a la trama de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2023, y destinará esos recursos a escuelas de la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayores índices de pobreza del país.

“Hasta ahora se han podido recuperar 5.8 millones de dólares. Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria.

La mandataria precisó que son alrededor de 100 millones de pesos (unos 5.5 millones de dólares) que se utilizarán para ampliar la educación media superior y superior en esa región del sur de México y, de ser necesario, también atender necesidades de educación básica.

Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que el Estadorecibió el pasado 25 de agosto poco más de 5.8 millones de dólares procedentes de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades en Florida vinculadas con la familia Weinberg, relacionada con García Luna.

Los recursos fueron ingresados a la Tesorería de la Federación y todavía está pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado, según Reyes.

La recuperación deriva de una demanda civil presentada por México ante una corte de Florida para recuperar activos procedentes de un esquema de contrataciones públicas vinculado con García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón.

En mayo pasado, un tribunal de Florida dictó una sentencia a favor de México que condenó a integrantes de la familia Weinberg, cuyos miembros fueron socios de García Luna, y empresas relacionadas a pagar 578.5 millones de dólares por el daño patrimonial ocasionado al Estado.

Según Reyes, el análisis de la UIF identificó unos 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados mediante una trama que incluyó contratos gubernamentales a sobreprecio, empresas fachada y triangulación de recursos hacia distintas jurisdicciones.

Sheinbaum aclaró que estas cantidades no representan dinero localizado físicamente en cuentas bancarias, sino la estimación del tamaño del fraude derivado de las operaciones investigadas.

“Se contrataba un equipo, nunca llegaba el equipo, pero sí se pagaba. O se contrataba un equipo que costaba 10 pesos (0,59 por 100 pesos”, ejemplificó.

Reyes señaló que la familia Weinberg formó parte de la estructura corporativa vinculada al exfuncionario y de una red de empresas beneficiadas con 30 contratos gubernamentales presuntamente otorgados a sobreprecio.

García Luna fue declarado culpable en 2023 en Nueva York de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio por recibir sobornos millonarios del Cartel de Sinaloa mientras ocupaba altos cargos de seguridad en México.

En octubre de 2024 fue condenado a más de 38 años de prisión y al pago de una multa de dos millones de dólares.