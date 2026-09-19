Recupera familia de Doña Carlota vivienda que estaba en disputa

La vivienda permaneció en el centro de una disputa legal que derivó en uno de los casos más mediáticos relacionados con presunto despojo de propiedades

La familia de Doña Carlota acudirá en los próximos días al inmueble que recientemente le fue restituido mediante una resolución judicial, con el objetivo de tomar posesión formal de la vivienda y evaluar las condiciones físicas en las que se encuentra tras permanecer en disputa durante más de un año.

La determinación fue emitida por un tribunal con sede en Texcoco, el cual reconoció legalmente a Mariana Santana Alfaro, hija de Doña Carlota, como legítima propietaria del inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, en el Estado de México.

Como parte de la resolución, se ordenó la restitución de la posesión de la vivienda a la familia.

De acuerdo con reportes, los familiares realizarán una inspección para conocer el estado estructural y de conservación de la propiedad, así como determinar los posibles daños que pudiera haber sufrido durante el tiempo que permaneció ocupada y bajo litigio.

El inmueble se convirtió en el centro de una controversia que alcanzó notoriedad nacional luego de los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025, cuando un conflicto relacionado con la ocupación de la vivienda derivó en un enfrentamiento en el que murieron dos personas y una más resultó lesionada.

Por este caso, Doña Carlota enfrenta un proceso penal por homicidio y tentativa de homicidio, el cual continúa su curso de manera independiente a la resolución sobre la propiedad de la casa.

La restitución del inmueble representa un nuevo capítulo dentro del caso, que también derivó en procedimientos judiciales contra personas señaladas por presunta invasión, despojo y robo a casa habitación.

Entre ellas se encuentra Víctor Eladio Torres Ortiz, quien recibió una sentencia de seis años de prisión por hechos relacionados con la ocupación de la vivienda.

Mientras tanto, la familia de Doña Carlota espera concretar la recuperación plena de la propiedad y definir las acciones necesarias para su rehabilitación, una vez que conozca las condiciones en las que fue entregada tras la resolución judicial.