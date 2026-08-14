Rector de la UNAM supervisa examen presencial de admisión

Lomelí realizó un recorrido por la sede de aplicación en Oaxaca, una de las cuatro ciudades habilitadas en el país para aplicar esta evaluación de control

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, supervisó este jueves la segunda jornada del examen presencial extraordinario con el que la máxima casa de estudios busca corregir las irregularidades detectadas en su primer proceso de admisión totalmente en línea, entre las que destacan el uso no autorizado de inteligencia artificial (IA) y el auxilio externo no permitido.

Lomelí realizó un recorrido por la sede de aplicación en Oaxaca, una de las cuatro ciudades habilitadas en el país para aplicar esta evaluación de control, la cual se desarrollará hasta el próximo 19 de agosto para definir el ingreso al ciclo escolar 2026-2027.

Busca dar certeza

El rector subrayó la relevancia de retomar la modalidad presencial para garantizar la transparencia e integridad del concurso de selección.

“La importancia de este proceso radica en dar certidumbre, no solamente a las y los estudiantes y a sus familias, sino a la nación, de que ingresarán quienes cuentan con el suficiente conocimiento”, enfatizó el rector.

La determinación de regresar a las aulas se tomó tras identificar severas anomalías en los exámenes virtuales aplicados entre mayo y junio pasados, donde se constató la intervención de gestores y empresas que vendieron ayuda indebida a los aspirantes.

“Se está corrigiendo una situación que, por desgracia, involucró la acción de empresas y de personas que ofrecieron ayuda indebida a los aplicantes y sobre las cuales ya se han presentado denuncias”, aclaró Lomelí.

Las consecuencias del examen

Como consecuencia de las irregularidades, la UNAM promovió denuncias penales, ordenó auditorías internas y dio por terminado de manera anticipada el contrato con la empresa proveedora de la plataforma digital empleada en las evaluaciones iniciales.

La problemática escaló al ámbito político nacional luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hiciera un llamado respetuoso a la universidad —respetando su autonomía— para brindar total certidumbre a las y los jóvenes afectados por este proceso extraordinario.