El mandatario estadounidense calificó el arresto como un logro de las fuerzas mexicanas y destacó la presión contra los cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, y calificó la operación como un logro de las fuerzas de seguridad mexicanas.

En una publicación difundida este domingo en la red social X, desde una cuenta atribuida a Trump, destacó que la detención del narcotraficante representa una muestra de compromiso político en el combate a los cárteles.

Mexican security forces have captured Fausto Isidro Meza Flores, known as “El Chapo Isidro,” one of the FBI’s most wanted drug traffickers. 🇲🇽 🇺🇸 His capture is a major success for Mexican security forces and a sign of political commitment to tackling the cartels. It deserves recognition. Trump administration’s decision to designate cartels as foreign terrorist organizations caused anger in Mexico, but appears to have increased pressure on the government to act. It raised the legal risks for officials who refused to cooperate, gave US agencies more intelligence powers, and pushed Sheinbaum’s team to show results before the next meeting between the two governments. — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 22, 2026 Sin embargo, el mensaje también atribuyó parte de los resultados a la estrategia de Washington contra el crimen organizado, particularmente a la designación de varios grupos del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas extranjeras. Según la publicación, esta medida incrementó la presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para intensificar las acciones contra las organizaciones criminales. El texto sostuvo que dicha clasificación amplió las capacidades de inteligencia de las agencias estadounidenses y elevó los riesgos legales para funcionarios que se nieguen a cooperar con Washington. También señaló que el gobierno mexicano buscaba presentar resultados en materia de seguridad antes de un próximo encuentro bilateral.