Reconoce embajador de EUA sanciones contra red ligada al CJNG

Ronald Johnson destacó la coordinación entre ambos países tras las sanciones y el bloqueo de cuentas a presuntos operadores relacionados con el CJNG.

El embajador de EUA en México, Ronald Johnson, destacó las acciones emprendidas por ambos gobiernos contra una presunta red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que autoridades estadounidenses impusieran sanciones a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas señaladas por participar en operaciones de contrabando de combustibles.

La medida forma parte de una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para combatir las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas.

¿Por qué fueron sancionados los presuntos operadores?

De acuerdo con información difundida por el Departamento del Tesoro de EUA, la red investigada adquiría gasolina, diésel y otros combustibles en territorio estadounidense para ingresarlos de manera ilegal a México mediante documentación aduanera falsa, empresas fachada y esquemas destinados a evadir impuestos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas operaciones habrían generado ingresos por decenas de millones de dólares al año para el CJNG, considerado uno de los grupos criminales con mayor presencia en diversas regiones del país.

Identifican a ciudadanos y empresas señaladas

Entre las personas sancionadas se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por Washington como presunto operador financiero de la organización criminal. También fue incluido J. Refugio Ruiz Villagómez, quien presuntamente mantiene vínculos con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.

Según las investigaciones estadounidenses, dichas compañías habrían participado en el traslado irregular de combustibles desde EUA hacia México sin contar con los permisos correspondientes.

México también tomó medidas financieras

Como parte de la cooperación bilateral, el Gobierno de México ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de los ciudadanos señalados. La acción busca limitar el acceso a recursos financieros que presuntamente estarían relacionados con actividades ilícitas.