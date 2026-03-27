Recibirá Sheinbaum al presidente de FIFA en Palacio Nacional

Durante el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino se abordarán temas operativos y logísticos clave rumbo al torneo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la visita del titular de la FIFA, Gianni Infantino, quien arribará al país el próximo lunes 30 de marzo para revisar los avances en la organización de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se llevará a cabo en Palacio Nacional, donde se abordarán temas operativos y logísticos clave rumbo al torneo más importante del futbol internacional.

“El lunes recibimos al presidente de la FIFA, a Infantino. Va a venir aquí, a Palacio Nacional. Para algunos detalles todavía de organización, para recibirlo y platicar con él”, informó la mandataria durante su conferencia matutina.

La visita del dirigente del organismo rector del futbol mundial se da en un momento determinante para México, que junto con Estados Unidos y Canadá será sede del Mundial 2026.

Sheinbaum destacó que este encuentro permitirá afinar detalles pendientes en la planeación del evento, considerado el más grande en la historia del futbol por el número de selecciones participantes.

Cabe recordar que ambos ya habían sostenido conversaciones previas enfocadas en la logística del torneo, especialmente tras episodios de violencia registrados en el país.

FIFA mantiene confianza en México

En ese contexto, Infantino ha reiterado públicamente la confianza de la FIFA en México como anfitrión del Mundial.

“Tuve una excelente conversación con la presidenta de México. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión”, expresó previamente el dirigente.

El presidente de la FIFA también subrayó que se espera que México cumpla con la organización de todos los partidos asignados dentro de esta justa internacional.

Arranca el repechaje rumbo al Mundial

En paralelo a la visita, Sheinbaum destacó el inicio del repechaje intercontinental, que se disputa en ciudades como Guadalajara y Monterrey.

Uno de los primeros encuentros enfrenta a Bolivia y Surinam, cuyo ganador se medirá ante Irak por un boleto al Mundial. En la otra llave, Nueva Caledonia y Jamaica buscarán avanzar para enfrentarse a República del Congo.

Estos duelos forman parte del proceso para completar la lista definitiva de selecciones que participarán en la Copa del Mundo.

Por otra parte, la inauguración del Mundial 2026 está programada para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en un duelo con carga simbólica.

Además del inmueble capitalino, México contará con otras dos sedes: el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey.