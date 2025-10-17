Reciben minutas sobre Código de Fiscal y Ley Federal de Derechos

Con dichos proyectos se busca combatir la emisión y el uso de comprobantes fiscales falsos, además de actualizar cuotas por los servicios que presta el Estado

El Senado de la República informó que se recibieron las minutas con proyecto de decreto por el que se reforman el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Derechos.

A través de redes sociales, la presidenta del órgano legislativo, Laura Itzel Castillo, informó que se recibieron estos proyectos como parte del Paquete Económico para Ejercicio Fiscal de 2026.

La minuta que reforma el Código Fiscal de la Federación plantea combatir la emisión y el uso de comprobantes fiscales falsos, por lo que se busca autoridad de medios de prevención, uso de herramientas tecnológicas, nuevas facultades de comprobación, restricción y cancelación.

Mientras que el proyecto de reforma a la Ley Federal de Derechos actualiza las cuotas por los servicios que presta el Estado en funciones del derecho público y por el uso de bienes del dominio público.