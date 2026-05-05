Recibe SRE a mexicana repatriada tras intercepción de flotilla

La dependencia federal indicó que se otorgará acompañamiento y apoyo a la persona afectada, en pleno respeto a sus derechos fundamentales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que una connacional fue recibida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de haber viajado en una embarcación interceptada por autoridades de Israel en alta mar, hecho señalado como una contravención al principio de libertad de navegación.

La dependencia detalló que la atención consular se brindó de manera coordinada desde Europa, lo que permitió el retorno seguro de la mexicana a territorio nacional.

¿Cómo se realizó la repatriación de la connacional?

El proceso contó con la intervención del embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, quien asistió a la connacional durante su estancia en ese país. En coordinación con el cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro Garza, se concretó su traslado de regreso a México.

La SRE agradeció el apoyo de las autoridades de Grecia y Turquía, cuyas gestiones facilitaron la repatriación. A su llegada, la connacional fue reunida con sus familiares.

¿Qué apoyo brindará la SRE tras su regreso?

La dependencia federal indicó que se otorgará acompañamiento y apoyo a la persona afectada, en pleno respeto a sus derechos fundamentales, derivado de los hechos ocurridos durante la intercepción en altamar.

“Se le brindará el apoyo y acompañamiento necesarios ante los hechos ocurridos, en pleno respeto y salvaguarda de sus derechos fundamentales”.

¿Cuál es la situación de otros connacionales en la región?

La SRE informó que mantiene comunicación con siete connacionales que no fueron interceptados, quienes se reportan en buen estado. Asimismo, se mantiene contacto directo con sus familiares para proporcionar información y acompañamiento.

Las representaciones diplomáticas de México en la región continúan con el seguimiento del caso.

Interceptan flotilla rumbo a Gaza y detienen a activistas en altamar

De acuerdo con los organizadores, la llamada Global Sumud Flotilla partió a inicios de mes desde Barcelona con la participación de más de 70 embarcaciones y alrededor de 1,000 personas de distintos países. El objetivo era avanzar hacia Gaza en protesta por el bloqueo marítimo.

Según el rastreo publicado por el propio grupo, al menos 22 embarcaciones fueron interceptadas en aguas internacionales, mientras que otras 36 continuaban su trayecto durante la mañana del jueves.

El Ministerio de Exteriores de Israel informó que alrededor de 175 activistas provenientes de más de 20 barcos estaban siendo trasladados a territorio israelí tras la intercepción.

El gobierno israelí ha sostenido que el bloqueo marítimo busca evitar el ingreso de armas hacia Gaza, territorio controlado por el grupo Hamás desde 2007.

Los organizadores de la flotilla calificaron la operación como una acción ilegal y denunciaron que ocurrió en aguas internacionales, lejos de la zona de conflicto.

“Las acciones de Israel suponen una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en medio del Mediterráneo, a más de 600 millas de Gaza, a la vista de todo el mundo”.

De acuerdo con el grupo, la intercepción ocurrió a más de 1,000 kilómetros de Gaza.