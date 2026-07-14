Recibe exdirector de Pemex perdón de su esposa tras denuncia

Pese a serle concedido el perdón, el delito de violencia en el ámbito familiar que enfrenta el exdirector de Pemex se persigue de oficio por las autoridades

Una jueza de control del estado de Morelos ordenó juicio contra al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, por presunta violencia en el ámbito familiar contra su esposa y su hijo menor de edad.

La decisión la tomó la magistrada especializada Adriana Correa en una audiencia en la que, por otra parte, rechazó la imputación que afrontaba el exfuncionario por violencia vicaria, al argumentar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no acreditaron este cargo penal, según informaron medios.

Rodríguez Padilla se encuentra en prisión provisional después de que su esposa, María Felicia Jiménez, de nacionalidad cubana, lo denunciara por violencia machista tras publicar un video en redes sociales en el que se le ve agrediéndola.

No obstante, el caso dio un giro este lunes, cuando la jueza anunció que la denunciante realizó un escrito en el que habría concedido un perdón a su marido y expresaría su voluntad de no continuar con el proceso penal, de acuerdo con medios locales.

De confirmarse este extremo, no supondría el fin de la investigación, ya que el delito de violencia en el ámbito familiar también se persigue de oficio por las autoridades mexicanas.

Por su parte, la defensa legal de Rodríguez Padilla pidió la libertad de su cliente y cuestionó las pruebas presentadas en su contra.

El antiguo titular de Pemex fue detenido la semana pasada en Ciudad de México tras un operativo de las fuerzas de seguridad, lo que causó polémica al tratarse de un antiguo alto funcionario del Gobierno federal.

El video que provocó la apertura de la investigación judicial se publicó casi un mes después de que el entonces funcionario abandonara la dirección de Pemex en un contexto de reestructuración financiera de la petrolera.