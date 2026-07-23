Recibe Congreso de la Unión reforma para perseguir el feminicidio

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca unificar el tipo penal en todo el país y endurecer las penas contra los agresores.
El proyecto, turnado por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Justicia, y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara Alta, plantea un marco legal único para frenar las disparidades de criterio entre las entidades federativas.
Penas severas y pérdida de patria potestad
La iniciativa contempla una pena base de 50 a 70 años de prisión, además de una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, establece un incremento de hasta una mitad de la pena si concurren alguna de las 19 agravantes señaladas, entre las que destacan:
Que la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o mujer embarazada.
Que pertenezca a una comunidad indígena.
Que se realicen actos dirigidos a ocultar o impedir la identificación de la víctima.
Adicional a la privación de la libertad, la ley prevé sanciones complementarias para el agresor, como la pérdida de la patria potestad sobre los hijos en común y la cancelación de cualquier derecho sucesorio sobre los bienes y propiedades de la víctima.
Unificación del tipo penal a nivel nacional
Construido en cinco títulos, 62 artículos y 12 transitorios, el proyecto publicado en la Gaceta Parlamentaria abarca desde la prevención y los derechos de las víctimas hasta la reparación integral del daño y la investigación del delito.
Entre las razones de género contempladas para tipificar la privación de la vida como feminicidio se incluyen:
Antecedentes de violencia sexual o lesiones degradantes (como ataques con ácido o ahorcamiento).
Relación sentimental, afectiva o de pareja entre la víctima y el agresor.
Incomunicación, desaparición o privación ilegal de la libertad previa al homicidio.
Exposición, ocultamiento, incineración o depósito del cuerpo en espacios de acceso público.
Coordinación entre niveles de gobierno
El texto plantea establecer reglas de coordinación claras entre la Federación, los estados, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, garantizando un enfoque transversal en las políticas públicas de prevención y persecución de la violencia de género.
Con esta propuesta, se busca asegurar un trato institucional diferenciado e inclusivo para niñas, adolescentes, mujeres indígenas y personas con discapacidad, garantizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todo el territorio nacional.