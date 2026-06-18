Recibe CDMX a medio millón de visitantes en inicio del Mundial

La Ciudad de México será sede de cinco partidos de la Copa, pero el Mundial en la capital está concebido como una celebración más allá de los duelos asignados

Que más de medio millón de extranjeros hayan visitado la Ciudad de México en la primera semana del Mundial sólo se explica por la calidez y la manera de entregarse de sus habitantes, presumió la secretaria de turismo de la capital, Alejandra Frausto.

"Nuestras maneras son de amor, alegría e ingenio", aseguró Frausto, quien destacó que ha habido momentos muy curiosos en la fiesta del fútbol en la urbe, como el de un pato por las calles con la camiseta de la selección mexicana y el de una gallina empeñada en meter goles.

"Lo que no ves en el centro de la Ciudad de México es que no existe; aquí todo el tiempo está sucediendo algo, es muy propio de nosotros. Eso marca nuestra sede", agregó en la conversación en la oficina de gobierno del Zócalo capitalino.

La funcionaria destaca la manera humana con la que los habitantes de la metrópoli, donde viven más de 20 millones de personas, han asumido la Copa Mundial, sin discriminaciones ni racismo, y con entrega a quienes han llegado desde fuera.

"Vi la escena triste de una persona de Senegal que se acercaba a un estadio en Estados Unidos, lo detenían y lo sometían en el piso; mientras en nuestro festival futbolero en Tlalpan un senegalés vio el partido de su selección contra Francia arropado por mexicanos. Eso muestra quienes somos", remarca.

Cinco partidos del Mundial

La Ciudad de México será sede de solo cinco partidos de la Copa, pero el Mundial en la capital está concebido como una celebración más allá de los tres duelos de fase de grupos, el de dieciseisavos de final y el de octavos.

El Fan Festival en el Zócalo, principal plaza de la urbe, transmite los 104 partidos en una pantalla de 500 metros cuadrados

Aficionada del equipo Pumas UNAM de la capital mexicana, Frausto celebra que la inauguración del Mundial el pasado 11 de junio mostró como vivir una fiesta en familia, lo que ha sido el sello de la competencia en la capital.

"Este martes tuvimos una presentación artística de Uzbekistán, con unos 1,000 uzbekos, mientras más de 70,000 colombianos y colombianas paseaban por la ciudad en espera del debut de su selección. Varios tomaron la avenida Reforma para bailar en el Ángel de la Independencia", comentó.

Hay para todos los gustos, presume Frausto, al señalar los más de 20 festivales, si se cuenta el 'Fan festival' del Zócalo, todos gratuitos.

"La Ciudad de México está bendecida con su agradable clima, su naturaleza con un mes de árboles morados de jacarandas, y sus 64,000 restaurantes. Es difícil comer mal aquí, quien viene puede elegir una taquería, un restaurante con estrellas, un vegetariano, un vegano o un sitio de carnes", explicó.

Las imágenes de la fiesta han recorrido el mundo y como consecuencia llegan nuevas solicitudes de gente de lejanos lugares, lista para sumarse a la fiesta, algunos después del 5 de julio cuando será el último partido en México, pero seguirá la fiesta.

"Sabemos recibir con mucho corazón. Recibimos a la gente con mariachis en el aeropuerto. Durante el Mundial vendrán casi dos millones de turistas, pero lo mejor es que van a regresar con sus familia", concluyó Frausto.