Raúl Bolaños, Morena y PT consideran innecesario cambiar a los 10 consejeros en pleno proceso y piden priorizar el nombramiento de una nueva presidencia

Coordinadores parlamentarios y diputados de la mayoría rechazaron la propuesta de ex presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) de renovar la totalidad del Consejo General, al considerar que no es necesario modificar su integración en pleno proceso electoral.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños, señaló que actualmente el organismo funciona con 10 consejeros, por lo que generar un nuevo proceso para designar a todos podría provocar inestabilidad.

Además, advirtió que si las bancadas no han logrado consensuar el nombramiento de quien sustituirá a la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei, difícilmente alcanzarían un acuerdo para elegir a otros 10 integrantes.

Sostuvo que la prioridad debe ser construir consensos para designar a la nueva titular y garantizar un procedimiento transparente.

Cuestionan propuesta de ex presidentes del INE

Las declaraciones se produjeron luego de que ex presidentes del INE, entre ellos José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, solicitaran acelerar la designación de una nueva presidenta y alcanzar acuerdos para renovar el Consejo General.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, cuestionó la autoridad moral de los ex funcionarios, mientras que el líder de Morena, Ricardo Monreal, consideró que la renovación total tendría que revisarse desde el punto de vista constitucional y legal, pues implicaría concluir anticipadamente los cargos de los actuales consejeros.

Monreal también calificó de fatalistas las advertencias sobre posibles riesgos para la credibilidad de las próximas elecciones y expresó su respaldo a que la nueva presidencia del instituto sea designada mediante consenso entre las fuerzas políticas.