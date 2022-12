Rechaza López-Gatell imposición del uso del cubrebocas

Luego de que en Nuevo León se ordenó el uso del cubrebocas en espacios cerrados, Hugo López-Gatell señaló que imponer esta medida no es útil ni efectiva

Por: César Daniel Acosta

Diciembre 13, 2022, 12:25

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que el uso del cubrebocas para prevenir los contagios del Covid-19, no debe ser impuesto, por lo que rechazó medidas relacionadas a esta.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el epidemiólogo explicó que no se deben imponer éste tipo medidas a la ciudadanía debido a que no son útiles ni efectivas, aunque ésta sea de carácter obligatorio.

'Definitivamente no vamos imponer una medida de carácter obligatorio porque las medidas que se imponen no son útiles, no son efectivas', explicó Gatell.



Asimismo, el funcionario federal indicó que las medidas deben tomarse de parte del Estado, pero, que todas requieren del convencimiento de la gente sobre la utilidad respecto al cubrebocas.



Cabe mencionar que recientemente la Secretaría de Salud de Nuevo León anunció el regreso del uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados.

Antes esto, voces de activistas y médicos coincidieron en que se trata de una decisión que representa un retroceso que no ayuda en la recuperación de todas las actividades que se vieron afectadas por la pandemia.



Además de que solamente China mantiene como uso obligatorio el cubrebocas, mientras que otras naciones ya lo descartaron.

Con información de elhorizonte.mx