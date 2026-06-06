Rechaza CNTE plan del Gobierno para reforzar pensiones

Esta propuesta ocurre tras unos días en los que se registraron actos violentos de algunos manifestantes, como la entrada a la sede de Educación

El Gobierno mexicano propuso este jueves a los maestros del sindicato Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fortalecer el fondo existente para pensiones de trabajadores del Estado y crear una aseguradora pública para administrar los recursos, pero los profesores calificaron la propuesta de "insuficiente".

Esta propuesta ocurre tras unos días en los que se registraron actos violentos de algunos manifestantes, como la entrada a la sede de Educación a golpe de mazos, el derribo de varias estatuas de futbolistas instaladas para el Mundial de fútbol 2026 o la toma por la fuerza de casetas de peajes en distintos puntos del país.

A través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación (Interior), el Ejecutivo afirmó que esta propuesta fue expuesta en la reunión que mantuvieron con los líderes sindicales, la cual consistía en la creación de una aseguradora pública "especializada en el pago de pensiones, como parte de una estrategia para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios".

No obstante, representantes del sindicato disidente rechazaron la propuesta y señalaron que mantienen sus demandas porque las respuestas actuales "no cubren la solución" de sus planteamientos centrales.

Los maestro de la CNTE iniciaron el pasado lunes una huelga indefinida para exigir cambios al sistema de pensiones, aumentos salariales y mejoras laborales.

El secretario de Educación reiteró a los maestros el "compromiso" que tiene con ellos la presidenta Claudia Sheinbaum; mientras que la titular de Gobernación subrayó el respeto del Gobierno a "la libre manifestación pacífica".