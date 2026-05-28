Reaprehenden a presunto feminicida de Cielo López

La Fiscalía de CDMX detuvo nuevamente a Hugo “N”, acusado del feminicidio de Cielo López, estudiante de la UAM Xochimilco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) confirmó la reaprehensión de Hugo “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Cielo López Cortés, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.

De acuerdo con la dependencia, agentes de la Policía de Investigación realizaron la detención en la alcaldía Cuauhtémoc.

Posteriormente, el hombre de 37 años fue trasladado e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

📝 La Fiscalía CDMX aprehendió a Hugo “N”, investigado por su probable participación en el delito de feminicidio cometido en agravio de una estudiante de la UAM Xochimilco.



De acuerdo con la investigación, el imputado y la víctima se encontraban al interior de un inmueble… pic.twitter.com/XgtUUdok25 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 27, 2026

Será un juez quien determine su situación jurídica en las próximas horas.

El feminicidio ocurrió en Iztacalco

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 22 de mayo de 2026 en un inmueble ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco.

Las indagatorias señalan que Hugo “N” y la víctima se encontraban al interior del domicilio cuando la joven fue agredida y perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

La Fiscalía indicó que, tras los hechos, el imputado llamó telefónicamente a la madre de Cielo López para informarle que había discutido con su hija y que ella se encontraba inconsciente.

Fiscalía reunió nuevos datos de prueba

La FGJ CDMX informó que personal ministerial, pericial y elementos de la Policía de Investigación realizaron diversos actos de investigación que permitieron reunir nuevos datos de prueba y dictámenes periciales.

Con base en estos elementos, un juez otorgó una nueva orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Hugo “N” ya había sido detenido inicialmente el mismo día de los hechos; sin embargo, fue liberado debido a que las autoridades no lograron acreditar la supuesta flagrancia.

Tras el caso, la Universidad Autónoma Metropolitana expresó su indignación por el feminicidio de la estudiante de la licenciatura en Estomatología de la unidad Xochimilco.

La institución también exigió justicia y el esclarecimiento de los hechos relacionados con la muerte de Cielo López Cortés.