Reaprehenden a hombre por homicidio en Michoacán

Autoridades dieron a conocer por medio de redes sociales sobre la detención de este hombre, como parte de las acciones establecidas para reforzar la seguridad

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conjunto con personal del Gabinete de Seguridad de México, reaprehendieron a un hombre identificado como Agustín "N", acusado de homicidio en el estado de Michoacán.

Como parte de las acciones establecidas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades lograron detener a este hombre sobre el tramo carretero Lázaro Cárdenas–Uruapan, a la altura del kilómetro 132+210, quien se trasladaba a bordo de un vehículo con placas de circulación de Jalisco.

A través de redes sociales, el Gabinete de seguridad compartió información sobre este suceso.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en un operativo realizado en un tramo carretero de Michoacán, elementos de @SSPCMexico en coordinación con el @GabSeguridadMX detuvieron a Agustín “N”, quien cuenta con una orden de reaprehensión por homicidio.



El hombre, de 51 años, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que determiné su situación legal.

Estos despliegues forman parte del plan de seguridad establecido tras la muerte del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado primero de noviembre en el nombrado municipio.