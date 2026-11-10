Reanudarán diputados este martes discusión del Presupuesto 2027

Prevén que el debate en lo particular del PEF 2027 se prolongue hasta el miércoles, cuando se espera aprobar el dictamen

Más de mil reservas serán presentadas durante la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 en la Cámara de Diputados, en una jornada legislativa que podría extenderse hasta el miércoles, cuando se prevé que quede aprobado el documento.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho, informó que los legisladores fueron citados este martes a las 9:00 horas para reanudar la sesión y comenzar el desahogo de las propuestas de modificación al dictamen, cuya aprobación en lo general se prevé para la noche de este lunes.

El legislador del Partido Verde señaló que todavía no se define cuánto tiempo tomará agotar la discusión, aunque consideró que los acuerdos alcanzados hacen poco probable que prosperen modificaciones adicionales.

Entre las propuestas que podrían aprobarse están tres reservas para ampliar el recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta alcanzar los $6,000 millones de pesos.

Los recursos que se obtengan de esa reducción serían redistribuidos a distintos rubros, entre ellos los centros infantiles operados por el Partido del Trabajo (PT), que recibirían alrededor de $720 millones de pesos. Bolaños-Cacho llamó a los diputados a mantener un debate con argumentos firmes, pero de manera civilizada, para concretar la aprobación del presupuesto.