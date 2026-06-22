Reanudarán clases en Oaxaca tras concluir paro de la CNTE

La decisión fue tomada tras una Asamblea Nacional Representativa, donde los integrantes de la Coordinadora acordaron concluir las movilizaciones.

Las escuelas de educación básica en Oaxaca comenzarán a retomar sus actividades este lunes 22 de junio luego de que concluyera el paro laboral impulsado por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), movimiento que mantuvo cerrados miles de planteles durante varias semanas.

Directivos de primarias y secundarias difundieron durante el fin de semana diversos avisos dirigidos a padres de familia y estudiantes para informar sobre la reapertura de los centros educativos y el regreso a las actividades correspondientes al ciclo escolar 2025-2026.

Escuelas notifican regreso a las aulas

Los responsables de distintas instituciones educativas emitieron memorándums y circulares para confirmar que las clases se desarrollarán de manera normal a partir del lunes.

Entre los planteles que informaron oficialmente sobre la reanudación de actividades se encuentran las secundarias técnicas 6, 85 y 118, además de diversas escuelas primarias distribuidas en distintas regiones de la entidad.

“Se comunica a todos los padres de familia y a la comunidad escolar que por acuerdo de la base trabajadora de la CNTE, a partir del lunes 22 de junio se reanudan todas las actividades escolares en nuestra institución de forma normal”, señala uno de los comunicados difundidos por la Secundaria Técnica Número 6.

Asimismo, algunos planteles informaron que las actividades programadas para alumnos de nuevo ingreso continuarán conforme al calendario previamente establecido.

La Sección 22 confirma su reincorporación

Representantes de la Sección 22 reiteraron que los trabajadores de la educación regresarán a sus funciones en las cerca de 13 mil escuelas de nivel básico que operan en Oaxaca.

El retorno a las aulas ocurre después de que la organización magisterial anunciara el fin de las movilizaciones que formaron parte de la denominada huelga nacional impulsada por la CNTE.

Las protestas concluyeron tras 19 días

Las acciones de protesta finalizaron oficialmente el 20 de junio en la Ciudad de México. Un día antes, la Sección 22 había confirmado que levantaría el paro y regresaría a sus actividades habituales.

La decisión fue tomada tras una Asamblea Nacional Representativa, donde los integrantes de la Coordinadora acordaron concluir las movilizaciones y retornar a sus estados. Con ello, miles de estudiantes oaxaqueños podrán volver a las aulas para continuar con el ciclo escolar.