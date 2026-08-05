Reanudan audiencia contra el "R1" por crimen de Carlos Manzo

De acuerdo con las investigaciones, Ramón Ángel 'N' es identificado como el presunto responsable de ordenar el homicidio de Carlos Manzo

La audiencia inicial de imputación contra Ramón Ángel "N", alias“R1”, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue aplazada luego de que su defensa solicitó más tiempo para revisar la carpeta de investigación.

La diligencia judicial, que se realizó mediante videoconferencia fue suspendida por determinación del juez de control, quien concedió a la defensa el plazo solicitado para conocer a detalle el expediente.

Durante la audiencia, el juez declaró legal la ejecución de la orden de aprehensión cumplimentada contra “R1”, considerado líder de la célula criminal“Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, la formulación de imputación y las siguientes etapas procesales quedaron pendientes hasta la reanudación de la audiencia.

De acuerdo con las investigaciones, Ramón Ángel "N" es identificado como el presunto responsable de ordenar el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, celebrado en la Plaza Morelos de Uruapan, en el marco de las festividades por el Día de Muertos.

“R1” fue detenido el pasado 30 de julio en Atotonilco El Alto, Jalisco, en un operativo de fuerzas federales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que su captura representaba un avance relevante en las investigaciones por el asesinato del exedil michoacano.

Las autoridades informaron que la audiencia será reanudada este martes, cuando la Fiscalía expondrá formalmente la imputación y solicitará las medidas procesales correspondientes en contra del presunto líder criminal.