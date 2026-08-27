Reanuda juez audiencia de Fernando Farías por huachicol fiscal

La defensa del excontralmirante prepara testigos para la diligencia; su esposa expresó temor por su salud y pidió que prevalezca la presunción de inocencia

La audiencia de Fernando Farías Laguna, acusado por su probable participación en un esquema de huachicol fiscal, será reanudada este miércoles en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La diligencia podría extenderse entre ocho y diez horas, de acuerdo con las estimaciones de la defensa, y será determinante para que se defina la situación jurídica del excontralmirante.

“Hemos preparado testigos”, adelantó su defensa al referirse a la estrategia que presentará durante esta etapa del proceso.

El caso se desarrolla mientras la familia de Farías Laguna mantiene su rechazo a las acusaciones y expresa preocupación por las condiciones en las que permanece privado de la libertad.

Durante la primera parte de la audiencia, realizada por videoconferencia y sin acceso para medios de comunicación, la FGR formuló imputaciones relacionadas con el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La defensa cuestionó algunos aspectos de la acusación y solicitó tiempo adicional para revisar los elementos presentados por los fiscales.

Ahora, los abogados de Farías Laguna preparan su estrategia para esta nueva etapa. “Hemos preparado testigos”, señalaron al anticipar parte de los argumentos que presentarán ante el juez.

Mientras se determina su situación jurídica, una jueza de control impuso al exmando naval prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece recluido en el Altiplano.

“Tengo miedo de que digan que le dio un paro cardiaco”: esposa de Farías Laguna

Mónica Gámez Grijalva, esposa de Farías Laguna, expresó preocupación por la salud de su marido y aseguró que teme que pueda ocurrirle una emergencia médica mientras permanece en prisión.

En entrevista para un medio de comunicación, señaló que el excontralmirante padece una enfermedad cardiaca y que no se siente seguro ante el proceso que enfrenta.

“Sí tiene miedo, está enfermo del corazón y tiene miedo de que mañana digan ‘le dio un paro cardíaco y se murió’”, declaró.

Gámez Grijalva también cuestionó que puedan aparecer nuevas acusaciones contra su esposo antes de que termine la investigación y manifestó su temor de que incluso a ella puedan intentar atribuirle algún delito.

La esposa del excontralmirante sostuvo que debería prevalecer la presunción de inocencia y calificó la trayectoria de su marido como “intachable”.

A su juicio, Fernando Farías y su hermano Roberto están siendo utilizados como “chivos expiatorios”, mientras el contrabando de combustibles continúa.

“Mi esposo está en la cárcel. ¿Entonces es la pregunta rara, no? Oye, si llegaron a las personas que las han inculpado que hicieron esta red, cómo es que el delito sigue”, cuestionó.

Gámez Grijalva reveló además que Rafael Ojeda, exsecretario de Marina y tío político de Farías Laguna, no se ha acercado a la familia desde que comenzó el proceso.

“A mí no”, respondió cuando fue cuestionada sobre si Ojeda había tenido comunicación con ellos.

Sin embargo, consideró que su testimonio podría ser importante para aclarar las circunstancias que rodean las acusaciones, debido al conocimiento que tiene sobre la operación de la Secretaría de Marina.

“Yo pienso que es muy importante su declaración porque le pudiera aclarar todo esto y decir pues la verdad”, afirmó.

La esposa de Farías insistió en que espera que quienes tengan información sobre el caso aporten su testimonio para esclarecer los hechos.

El caso que llevó a Farías a Argentina

Fernando Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, después de permanecer prófugo de la justicia mexicana y de que se emitiera una ficha roja de Interpol.

Las autoridades argentinas determinaron posteriormente su expulsión, por lo que fue trasladado a México sin esperar a que concluyera el procedimiento de extradición.

El excontralmirante llegó al país durante la madrugada del 21 de agosto y posteriormente fue ingresado al penal del Altiplano.

La defensa había señalado que en Argentina estaba prevista para el 27 de agosto una audiencia relacionada con el procedimiento de extradición, pero la expulsión permitió concretar antes su traslado a México.

Una investigación que comenzó en 2024

De acuerdo con la información presentada por la FGR, la investigación contra la presunta estructura de contrabando de combustible comenzó en 2024.

Uno de los principales elementos del expediente fue el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque en Altamira, Tamaulipas, que transportaba aproximadamente ocho millones de litros de hidrocarburo.

Posteriormente, las autoridades detectaron una operación similar en Ensenada, Baja California.

Las investigaciones han relacionado presuntas operaciones de la estructura con Tamaulipas, Baja California, Sonora, Colima y Ciudad de México.

La FGR también ha señalado la participación de empresas y servidores públicos que presuntamente habrían facilitado el ingreso y la distribución ilegal del combustible.

El expediente alcanza a 15 personas detenidas previamente, entre servidores públicos y particulares, mientras las autoridades continúan buscando a otros posibles integrantes de la organización.

El caso alcanza también al hermano de Fernando Farías, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece recluido y está relacionado con la misma investigación.

Las autoridades han señalado a ambos como integrantes centrales de una presunta estructura dedicada al ingreso ilegal de combustible mediante operaciones marítimas y documentación irregular.

La investigación continúa abierta y será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.