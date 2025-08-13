Info 7 Logo
Reanuda actividad aeropuerto de CDMX tras fuertes lluvias

Por: EFE

11 Agosto 2025, 10:56

El aeropuerto detalló que debido a las precipitaciones del domingo se decidió detener la actividad ante los reportes de escasa visibilidad y los encharcamientos

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México restableció este lunes su actividad después de que las fuertes lluvias de la tarde-noche del domingo obligaran a suspender las operaciones aéreas.

En un comunicado publicado en la mañana del lunes, el aeropuerto detalló que debido a las precipitaciones, que pudieron alcanzar de 50 a 77 milímetros, se decidió detener la actividad ante los reportes de escasa visibilidad y los encharcamientos generados por la lluvia que provocaron daños en las terminales y el colapso del sistema de drenaje aeroportuario.

Las cuatro horas de suspensión para el desalojo del agua afectaron a 104 vuelos y 14,892 pasajeros que tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos del país.

"Para atender los encharcamientos, tanto en la zona aeronáutica, como en las edificaciones y vialidades del perímetro aeroportuario, se pusieron en operación equipos vactor y motobombas, a fin de asegurar condiciones óptimas en las pistas, rodajes y plataformas, que posibilitaran la reanudación de las operaciones aéreas", explicó la Secretaría de Marina en el comunicado.

 

